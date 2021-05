Após recorde histórico, aumento de custos ameaça ritmo da construção civil

A Benx Incorporadora bateu todos os seus recordes de vendas, no ano passado, e estima que vai bater novos recordes neste ano quando deve fechar vendas de 1,7 bilhão de reais em lançamentos de imóveis residenciais e de escritórios. Mas o diretor da empresa, Luciano Amaral, diz que está muito preocupado com a variação brusca de preços de materiais da construção civil como aço, cobre, PVC e alumínio. Nos três primeiros meses, a variação do preço de alguns insumos chegou a 30% e a empresa já está revendo planilhas e prevê aumento de preços no próximo ano. “Para este ano estamos bem posicionados, mas já estudamos reformular produtos e notamos que alguns terrenos se tornam inviáveis”, diz Amaral. “Novas aquisições só se viabilizam com preço novo”. Amaral diz que o ritmo da construção civil também poderá ser afetado e diz que já afetou a faixa econômica, como imóveis da Casa Verde Amarela que tem limites de preço.