Após polêmica, André Sturm projeta volta de Belas Artes à festival em 2022

Às vésperas do início da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, um dos principais festivais para o setor audiovisual no país, o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), suspendeu a obrigatoriedade de distanciamento mínimo em salas de cinema e teatros. A Mostra, então, deixou a decisão a cargo dos exibidores. Com o intuito de mitigar os riscos de propagação da Covid-19, a maioria optou por manter apenas 50% da capacidade dos espaços. O empresário André Sturm, diretor do Petra Belas Artes, bateu o pé: foi o único que decidiu disponibilizar 100% dos ingressos. A impressão de Sturm, no entanto, é de que foi penalizado pela organização do evento com a exibição de filmes menos procurados pelo público da Mostra. Uma semana após o início do festival, ambas as partes concordaram em repassar a programação de filmes do espaço para outro cinema.

O empresário afirma que alguns cinemas acabaram descumprindo o acordo de ocupar apenas 50% da capacidade dos espaços. “Sem querer fazer futrica, a gente admitiu que venderia 100% dos ingressos, enquanto outros [exibidores] falaram que venderiam 50%, mas, na verdade, colocaram 80% da capacidade, senão mais”, diz ele. A Mostra refuta a versão de Sturm e diz que o sistema de venda de ingressos é automatizado, o que impediu ocupação maior a 50% nas demais salas. A organização do evento atribuiu a saída do Belas Artes a uma falha técnica nas projeções de alguns filmes no local. Apesar do entrevero, Sturm diz que não há “litígio” com a organização do evento e que pode voltar a disponibilizar o Belas Artes para o festival em 2022. “Caso a Mostra deseje e ofereça uma programação de filmes adequada e similar às outras salas estaremos dentro”, afirmou. O festival deste ano teve cerimônia de encerramento realizada nesta quarta-feira, 3, no Vale do Anhangabaú, centro de São Paulo.