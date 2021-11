Após bolsa cair, Lira diz que não há outro caminho que não seja furar teto

VEJA Mercado | Fechamento | 4 de novembro.

A PEC dos Precatórios, enfim, foi votada em primeiro turno pela Câmara dos Deputados, e aprovada por 312 votos a 144 na madrugada desta quinta-feira, 4. Antes do início do pregão da bolsa, se esperava que os mercados fossem reagir bem à votação, mas não foi isso o que aconteceu. Furar o teto de gastos desagrada, e muito, os investidores, e os analistas acreditam que o mercado vai digerir aos poucos essa mudança. Após o Ibovespa fechar em queda de 2,1%, a 103.412 pontos, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse em coletiva a jornalistas que “não há outro caminho que não seja o de furar o teto”, e que “toda mudança gera instabilidade, mas que ela será assimilada pelo mercado”.

A preocupação dos investidores é que se abra um precedente para os próximos anos. “É melhor ter um fim horroroso do que não ter um fim, mas definitivamente não é bom. A longo prazo, o teto perde totalmente a credibilidade para 2023, por exemplo, se abre um precedente para os próximos anos”, diz Murilo Breder, analista do Nu Invest. Os bancos foram os mais pressionados na sessão de hoje, apesar dos resultados robustos apresentados pelo Itaú, que lucrou 6,8 bilhões no terceiro trimestre, alta de 34,7% frente ao mesmo período de 2020. As ações do banco caíram 5,2%, enquanto as do Bradesco despencaram 6,6%. “O risco fiscal eleva o grau de incerteza para a economia como um todo para 2022, o que afeta, inevitavelmente, os grandes bancos”, diz Breder.

No lado das altas, os frigoríficos, que apresentaram bons resultados e são grandes exportadores de proteína animal. Uma demanda global mais elevada pela commodity somada a um dólar valorizado favorece essas empresas. Minerva, Marfrig e JBS subiram 3,7%, 3,6% e 3,1%, respectivamente. A moeda americana fechou em alta de 0,3%, a 5,606 reais.