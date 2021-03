Aplicativo ‘Bebida na Porta’ quer triplicar faturamento em 2021

Nascida da demanda de uma família de empreendedores que sempre compravam bebidas através de aplicativos de conveniência, pagando muito caro por isso, o Bebida na Porta — delivery de diversos tipos de bebidas, além de complementos como gelo e snacks — espera faturar 15 milhões de reais neste ano. Após entregar 100 mil pedidos em 2020, a empresa deve triplicar esse número em 2021. Em 2019, o Bebida na Porta faturou 2 milhões de reais; em 2020, 5 milhões de reais, além de ter recebido um aporte de investimento de 850 mil reais.

A startup, que conta com uma parceria estratégica com o iFood desde janeiro de 2019, vende como seus principais diferenciais a entrega de bebidas geladas em minutos e a preços baixos. “Queremos levar conveniência com preços baixos ao nosso público. A ideia é ser uma solução completa tanto para emergências quanto em substituição a compras de supermercado semanais e mensais, atendendo o cliente que não gosta de perder tempo carregando pesadas sacolas de bebidas”, afirma Jessica Modernel Mihaly Gordon, CEO na Bebida na Porta. Em um momento em que a circulação de pessoas está novamente restrita em São Paulo, o aplicativo é uma boa novidade.

+Siga o Radar Econômico no Twitter