Apesar da variante sul-africana se alastrar pelo mundo, bolsas sobem

VEJA Mercado | Abertura | 29 de novembro.

Depois do pânico de sexta-feira por conta da nova variante da Covid-19, os mercados da Europa e Estados Unidos acordaram nesta segunda-feira acreditando que talvez tenham exagerado um pouco na reação. Apesar das notícias durante o fim de semana de que a nova variante se alastrou rapidamente por todo mundo com registro de casos nos cinco continentes, as bolsas na Europa sobem e os mercados futuros americanos apontam na mesma direção. O petróleo também sobe, depois de ter afundado com a reação à nova cepa.

No Brasil, já há investigação de um caso suspeito. Na sexta-feira, o Ibovespa caiu quase 3,5%, mas pode seguir a tendência mundial hoje. Por aqui, no entanto, os investidores ainda estarão nesta semana de olho no desenrolar da PEC dos Precatórios no Senado. Durante a semana, ainda haverá a divulgação do PIB do terceiro trimestre.