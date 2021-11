Anvisa confirma que dois brasileiros testaram positivo para nova variante

A Anvisa comunicou nesta terça-feira, 30, que dois brasileiros apresentaram resultado positivo para a variante ômicron. Os primeiros testes foram feitos pelo Einstein e seguiram para confirmação em nova análise a ser feita pelo laboratório Adolfo Lutz (o laboratório já confirmou que os casos são positivos). Eles estavam na África e desembarcaram no país no dia 23 de novembro, antes mesmo dos alertas de circulação da nova variante. “A entrada também foi anterior à edição da Portaria Interministerial CC-PR/MS/MJSP/MINFRA n° 660, de 27 de Novembro de 2021, que proibiu, em caráter temporário, voos com destino ao Brasil que tenham origem ou passagem pela República da África do Sul e que também suspendeu, em caráter temporário, a autorização de embarque para o Brasil de viajantes estrangeiros, procedentes ou com passagem, nos últimos 14 dias antes do embarque, por esse país”, disse a Anvisa em comunicado.

*Atualização às 18h40min com resultado do laboratório Adolfo Lutz.