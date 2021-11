Antecipação do 13º salário quase dobra em 2021, diz Itaú

A busca por recursos extras para organizar as contas ao longo do ano teve impacto na antecipação do 13º salário em 2021. Em meio ao aumento da inflação e da reabertura das economias, a procura pela linha de crédito quase dobrou em relação a 2020 no Itaú Unibanco – um aumento de 95% no total repassado para os clientes. A contratação ficou aberta entre março e outubro e 80,6% das operações foram realizadas por meio do aplicativo ou do site do Itaú.