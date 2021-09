Anitta leva Nubank ao intervalo do Jornal Nacional

Anitta, Nasdaq, Warren Buffett e agora Jornal Nacional. O Nubank nunca escondeu seu sonho de ser grande e faltava neste caminho uma campanha de marketing em TV aberta. Não falta mais. O Nubank disparou para seus clientes na manhã desta sexta-feira, 17, o comercial que vai ao ar no intervalo do Jornal Nacional a partir de hoje. É. primeira campanha da fintech em canal aberto e o filme de um minuto é todo narrado pela cantora Anitta, que recentemente se tornou membro do conselho e sócia do Nubank. A campanha institucional tem como mote o futuro e as escolhas e que se a gente for incansável o suficiente, a gente muda.