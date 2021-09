Ânimos se acalmam, mas mesmo assim a bolsa cai de novo

VEJA Mercado | Fechamento | 15 de setembro.

Caiu de novo. O Ibovespa fechou em queda de 0,96%, a 115.062 pontos, nesta quarta-feira. Desta vez, o ambiente externo foi positivo e as tensões políticas entre os poderes diminuíram consideravelmente, sobretudo nos últimos sete dias, mas a bolsa não avança. Quando se supera um problema, o mercado já enxerga outro pela frente, é assim que pensam os analistas. “Os problemas não foram embora, eles continuam aí e são de ordem econômica. É difícil apostar em bolsa com Selic subindo, juros futuros na casa dos dois dígitos e projeção de crescimento de PIB cada vez menor”, diz Roberto Attuch, CEO da Ohmresearch. O que falta, então, para o índice voltar a subir? “A incerteza constitucional precisa desaparecer de vez, e o cenário econômico para 2022 tem de se estabilizar”, avalia Attuch. Ou seja, o cenário não é muito animador.

Dentre as baixas, o varejo, mais uma vez. Economia mais fraca, escalada da inflação e juros mais altos estouram sempre no comércio. Americanas, Via e Magazine Luiza fecharam em quedas de 4%, 2,98% e 2,41%, respectivamente. O minério de ferro segue em queda livre na China em função de uma atividade econômica chinesa menor e da restrição de produção de aço no país. Isso influenciou a Vale, que fechou em queda de 2,50%. No lado das altas, destaque para quem trabalha com petróleo, já que o preço da commodity segue avançando e está perto das máximas de julho. PetroRio e Petrobras subiram 7,44% e 1,74%, respectivamente.