Aneel aumenta tarifa em uma tentativa de promover racionamento branco

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu aumentar em 52% a tarifa da bandeira vermelha 2 que vai vigorar em julho. Isso significa um extra de 9,49 reais para cada 100kw/h de consumo. O valor em vigor em junho era pouco mais de 6 reais. Esta tarifa é cobrada em cima da conta de luz que chega todo mês na casa dos consumidores. A decisão da agência vem na esteira da tentativa de conter o consumo de energia elétrica pegando o consumidor pelo bolso. Uma espécie de racionamento branco, em função da grave crise hídrica que está deixando os reservatórios das usinas hidrelétricas sem água e que no fim do ano pode culminar em uma crise de abastecimento se as chuvas não chegarem.