Aneel aplica multa mais dura da história à transmissora do Amapá

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) acaba de aplicar sua mais dura multa à transmissora do Amapá, responsabilizada pelo blecaute que deixou grande parte do estado no escuro por quase três semanas em novembro de 2020. A Linhas de Macapá Transmissora de Energia deverá pagar 3,6 milhões de reais devido ao apagão. Isso representa 3,5% de toda a receita operacional líquida (ROL) da companhia no último ano. Até então, o recorde de multa era detido por Belo Monte, multada em 2018 em 1% da ROL.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter