André Brandão deixa presidência do Banco do Brasil

O presidente do Banco do Brasil, André Brandão, oficializou seu pedido de demissão em carta para o presidente Jair Bolsonaro e para o ministro da economia, Paulo Guedes. A informação foi divulgada em Fato Relevante do BB, no início da noite desta quinta-feira, 18. A saída do executivo já estava sendo especulada desde que Bolsonaro interviu na Petrobras indicando um novo presidente para o lugar de Roberto Castello Branco na petroleira. Naquele mesmo fatídico fim de semana, Bolsonaro chegou a dizer que ia demitir mais gente e logo o mercado financeiro entendeu que o presidente mexeria no Banco do Brasil. No início do ano, Brandão foi fortemente criticado por Bolsonaro por ter anunciado um programa de demissão voluntária e fechamento de agências.

Há duas semanas, o próprio Brandão havia dito a amigos que estava desconfortável e que deixaria o banco. Brandão ficou menos de um ano no cargo, que o fez deixar um emprego importante como chefe de Global Banking e Markets para as Américas do banco inglês HSBC.