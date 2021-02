Anatel se compromete a levar 5G para todas as capitais até julho de 2022

Depois de muitas idas e vindas, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) conseguir definir o calendário para publicação do edital, leilão e implementação do 5G no Brasil. Segundo a Anatel, o 5G estará disponível em todas as capitais do país até julho de 2022, sendo que o edital será lançado até o fim do primeiro semestre. A expectativa é que os investimentos na implantação da tecnologia somem 80 bilhões de reais.

