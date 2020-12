Amigo e ex-sócio, Elie Horn pede mais autonomia para Guedes em 2021

O empresário e filantropo Elie Horn, fundador da incorporadora Cyrela, é conhecido por não ter papas na língua. Contudo, para uma pessoa ele é só elogios. Amigo de longa data de Paulo Guedes (os dois foram sócios na Hospital Care), ele acredita que o ministro da Economia faz um grande trabalho, mas pede mais autonomia. “Eu gosto muito do Paulo Guedes. Ele tem que ter mais liberdade para agir. Está um pouco preso”, afirma. Sírio radicado no Brasil, Horn crê que o progresso do país passa pelas reformas estruturantes ligadas à pasta de Guedes. “É preciso escutar mais os economistas. Isso é importantíssimo para o futuro. A política não pode dominar os rumos do país. Está faltando liberdade para o Paulo Guedes”, desabafa.

Questionado se falta articulação política para a aprovação das reformas propostas pelo ministro, Horn desconversa. “Eu não entendo nada de política e prefiro não entender também”. Quando o assunto é a condução do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no combate à pandemia do novo coronavírus, o empresário muda o tom, mas não baixa a guarda. “Ele faz o melhor que pode fazer”, diz Horn, que abriu as portas da comunidade judaica e deu bênção à candidatura de Bolsonaro nas eleições de 2018.

