Ambev recebe selo de diversidade por levar duas mulheres ao conselho

A representatividade das mulheres é tão pequena, quando não ausente, nos conselhos das companhias que quando uma empresa tem duas delas no seu board já recebe prêmio. Foi assim que a Ambev recebeu o selo Women on Board (WOB), iniciativa que reconhece e certifica organizações que têm ao menos duas mulheres nos conselhos de administração ou consultivo. A empresa reformulou seu conselho de administração e elegeu, em março, quatro novos membros. Duas delas são mulheres, algo inédito na história da Ambev, que tem ao todo 11 conselheiros. Assumiram como conselheiras, Lia Machado de Matos, PhD pelo MIT e atualmente executiva da Stone, e Claudia Quintella Woods, atual CEO da Uber no Brasil. A certificação do WOB é uma ação apoiada pela ONU Mulheres e tem o intuito de estimular boas práticas de governança e diversidade em posições de liderança no mercado.

