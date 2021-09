Ambev quer promover consumo de álcool moderado entre seus clientes

Maior fabricante de bebidas alcoólicas no Brasil, a Ambev irá promover, na próxima sexta-feira 17, o seu “Dia de Responsa”. A data será usada para alertar os clientes sobre a importância do consumo moderado de álcool. No dia, a companhia disponibilizará aos consumidores atendimento com especialistas em saúde por meio do número de telefone 0800-033-0305. Os interessados passarão por um teste de nível de consumo. Aqueles que, por ventura, forem classificados fora do padrão de consumo moderado, serão encaminhados para uma consulta médica virtual, que será custeada pela empresa. Para promover a moderação entre os clientes, a empresa está realizando diversos treinamentos com trabalhadores de bares e restaurantes, e usará o seu aplicativo de entregas, o Zé Delivery, para ofertar descontos especiais em bebidas com baixo teor alcoólico (ou não alcoólicas) durante a ação.