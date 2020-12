Ambev investe em consumo consciente e embalagens retornáveis

Nos últimos anos, a Cervejaria Ambev trouxe ao mercado seu programa de troca de garrafas retornáveis. Entre 2016 e 2017, chegou a investir 1,5 milhão de reais no desenvolvimento de uma máquina própria para a coleta dos vasilhames retornáveis. Com tecnologia feita em casa e logística reversa impulsionada pelo cliente, a empresa reduziu cerca de 70% de seus custos logísticos com essa operação, que se espalhou pelo país. Hoje, a Ambev quer iniciar um novo ciclo sustentável. Para isso, está lançando o programa “Inovação Aberta”, que premiará ideias e projetos que estimulem o consumo moderado de bebidas alcoólicas e o uso de embalagens retornáveis e logística reversa.

Os dois melhores projetos receberão até 150 mil reais cada para a sua implementação. Tocado em parceria com a Impact Beyond, uma empresa especializada em oferecer alternativas de negócios sustentáveis, o programa será lançado na noite desta quinta-feira, dia 3, às 19h, quando acontecerá uma live de apresentação com seus idealizadores, no canal da Ambev. As inscrições, que não se restringem apenas a pessoas jurídicas, poderão ser realizadas até 31 de dezembro.

