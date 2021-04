Alexa, tira minha Lamborghini da garagem

O primeiro carro do mundo a usar a Alexa, da Amazon, tem nome e sobrenome: Huracán EVO Lamborghini. As duas empresas anunciaram que a partir de agora quem tem uma Lamborghini deste modelo poderá usar o dispositivo de voz da Amazon para ajustar funções do carro como ar condicionado, aquecedor, velocidade do ventilador, descongelador, direção do fluxo de ar, iluminação e aquecedores dos bancos. O motorista também poderá controlar a navegação, chamadas telefônicas e entretenimento simplesmente pedindo para a Alexa. Como estará integrada ao sistema de navegação, a Alexa também poderá informar dados como vetorização de torque do carro e controle de tração. Os motoristas também vão poder controlar suas casas dos seus carros. Mas apesar da brincadeira do título, a Lamborghini ainda precisará ser dirigida por um ser humano.

A Lamborghini informou que o sistema também pode ser instalado gratuitamente nos Huracán EVO que já estão no mercado, a partir de meados de abril. Mas, por enquanto, só em parte da Europa e nos Estados Unidos.