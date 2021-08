Alerta vermelho do clima: esqueça os planos de 2050. Remarque para 2040

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

O relatório histórico do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU não podia ser mais claro. Está passando da hora de acelerar os planos para conter o aquecimento global. Se as empresas e governos estavam confortáveis lançando seus planos de zerar emissão de carbono só por 2050, já estão atrasados. O mundo provavelmente atingirá 1,5 grau Celsius de aquecimento em 20 anos, ou seja, em 2040, mesmo no melhor cenário de cortes profundos nas emissões de gases de efeito estufa, segundo o relatório que é assinado por 234 cientistas de mais de 60 países. O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, descreveu o relatório como “um alerta vermelho para a humanidade”. O alarme não é despropositado. Os cientistas alertam que a 2 graus Celsius de aquecimento global, os extremos de calor costumam atingir limites críticos de tolerância para a agricultura e saúde.

Para as empresas que estão na bolsa de valores, isso significa uma escalada na pressão e cobrança sobre aquelas companhias que mais impactam o meio ambiente. Para as empresas brasileiras, ainda haverá um adicional: a cobrança pela proteção da Amazônia subirá de nível.