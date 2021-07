Ajudada pelos Estados Unidos, bolsa fecha em alta

VEJA Mercado fechamento, 02 de julho.

Após uma semana de quedas sucessivas devido aos riscos domésticos, o Ibovespa apagou as perdas da semana e encerrou em alta diária e semanal, impulsionado pelo apetite ao risco nas bolsas americanas. Nesta sexta-feira, a bolsa brasileira fechou em alta de 1,56%, a 127.621,65 pontos. A divulgação do Payroll nos Estados Unidos apontou uma alta no número de vagas criadas em junho no mercado de trabalho americano, porém ao mesmo tempo em que ocorreu um leve aumento no desemprego no país.

Juntos, estes dois fatores sinalizaram aos investidores que a política monetária estimulativa do Fed se manterá pelo menos até o final de 2022, o que derrubou o juros dos títulos do Tesouro americano. Com isso, as bolsas americanas renovaram o recorde histórico e o SP500 encerrou em alta de 0,75%, a 4.352,34 pontos, enquanto a Nasdaq encerrou em alta de 0,81%, a 14.639,32 pontos. Já o índice Dow Jones encerrou em alta de 0,44%, a 34.786,35 pontos.

O apetite americano neutralizou as notícias que assustaram o investidor da bolsa brasileira na semana, entre elas a CPI da Covid-19 e a proposta de Reforma Tributária do governo, com aumento da tributação de dividendos e às empresas. Nesta sexta-feira, ainda, a Procuradoria Geral da República abriu novas investigação em relação à vacina Covaxin e o governo federal, o que também tira o apetite ao risco.

A maior alta do dia foi da Magalu (MGLU3), de 4,59%. Na sequência veio o BTG Pactual (BPAC11), com alta de 4,34%, após anunciar a venda de sua participação na CredPago para a Loft por 1,4 bilhão de reais. A terceira maior alta ficou com o grupo Ultra (UGPA3), de 4,24%. Já entre as maiores quedas estão a Suzano (SUZB3), de 1,87%, seguida pelas Ecorodovias (ECOR3), de 1,52%, e a Marfrig (MRFG3), que encerrou em queda de 0,98%. O dólar comercial encerrou praticamente no zero a zero, em leve alta de 0,18%, a 5,0537 reais.