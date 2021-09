Agosto foi de fato o mês de desgosto da bolsa

Os investidores da bolsa de valores tiveram poucos motivos para festejar em agosto. O índice Ibovespa recuou pelo segundo mês consecutivo. Em julho, a queda foi de 3,94% e, agora, de 2,47%. Mesmo em junho, quando fechou no azul, a alta foi de apenas 0,45%. Foi em agosto também que o índice zerou os ganhos do ano, passando a performar no negativo. Importante lembrar que o investidor estrangeiro buscou o Brasil e, no mês, injetou 6,39 bilhões de reais na bolsa até o último dia 26, sem contar os valores de IPO e follow-on, mas não foi suficiente.

Por que a tendência do Ibovespa ainda é de queda mesmo com índices internacionais, como Nasdaq e S&P 500, renovando suas máximas históricas? Os analistas apontam o risco fiscal como principal fator — e risco fiscal se traduz em PEC dos precatórios e possível não cumprimento do teto de gastos — mas lembram das tensões entre os poderes e da escalada dos juros e da inflação. É como se esses fatores atuassem como uma âncora, impedindo a bolsa brasileira de acelerar como as do resto do mundo. “A bolsa obedece um ambiente local ruidoso, é um comportamento tradicional de eleição que foi antecipado. Acredito que ainda vamos respirar um pouco, mas não tão já”, projeta Evandro Bertho, sócio-fundador da Nau Capital.

Não bastassem os ruídos políticos e econômicos, foi em agosto também que o governo finalmente admitiu que a crise hídrica é grave e o fantasma do racionamento voltou a incomodar os investidores. “Menos água significa mais inflação e, consequentemente, mais juros. Juros mais altos prejudicam o consumo, o varejo e a construção, setores relevantes no índice”, avalia Heraldo Abreu, chefe de renda variável da Acqua-Vero. Nesta quarta-feira, um novo mês se inicia, mas os velhos problemas ainda devem assombrar o mercado por algum tempo.