Agências americanas pedem pausa no uso da vacina da Janssen

As autoridades de saúde dos Estados Unidos pediram uma pausa no uso da vacina contra Covid-19 da Janssen, braço farmacêutico da Johnson & Johnson, por conta de relatos de casos extremamente raros de coagulação do sangue. Foram detectados 6 casos em 6,8 milhões de pessoas que receberam a vacina. A FDA, a Anvisa americana, disse estar agindo sob “muita cautela”. “O CDC (centro de controle de doenças e prevenção) irá convocar uma reunião do Comitê Consultivo em Práticas de Imunização (ACIP) na quarta-feira para revisar esses casos e avaliar sua importância potencial. O FDA revisará essa análise, pois também investiga esses casos”, disse a agência em tuítes publicados nesta manhã. “Até que o processo seja concluído, recomendamos esta pausa. Isso é importante para garantir que a comunidade de profissionais de saúde esteja ciente do potencial para esses eventos adversos e possa planejar devido ao tratamento exclusivo necessário para este tipo de coágulo sanguíneo.”

Today FDA and @CDCgov issued a statement regarding the Johnson & Johnson #COVID19 vaccine. We are recommending a pause in the use of this vaccine out of an abundance of caution.

