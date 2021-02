Advogados externos da Petrobras vazaram informação não oficial à Lava Jato

As conversas hackeadas dos procuradores da Lava Jato pelo Telegram mostram que um importante escritório de advocacia, o Trench Rossi Watanabe, que era contratado pela Petrobras para fazer a investigação interna dos malfeitos dentro da empresa, repassava informações não oficiais para a Força Tarefa. As mensagens estão nos arquivos entregues pelo Supremo à defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Numa das conversas, o procurador Roberson Pozzobon diz que, a partir de informações enviadas pelo escritório, poderia montar um pedido de prisão contra Armando Tripodi, um ex-funcionário da Petrobras. Na visão dos procuradores, Tripodi poderia entregar José Sérgio Gabrieli, ex-presidente da Petrobras durante o governo Lula. “Oficio a Petro pedindo as mesmas coisas para tornar o canal oficial ou mando ver com base no que veio da TRW?”, pergunta o procurador. TRW são as iniciais do escritório e Petro significa Petrobras.

Deltan Dallagnol diz então que seria melhor oficiar, questionar formalmente, a Petrobras, por e-mail. Mas acrescentou: “ou veja com a Trench se nos autorizam usar. Não está claro se há entrega formal para uso ou só para fins de inteligência, porque eles têm feito apresentação e têm entregue sem ofício”.

Questionado pelo Radar Econômico, o escritório enviou uma nota, que você lê, abaixo, na íntegra:

O escritório informa que em outubro de 2014 foi contratado pela Petrobras para conduzir investigação interna independente visando a apuração da natureza, extensão e impacto das ações que porventura tenham sido cometidas no contexto da chamada “Operação Lava-Jato” e seus desdobramentos, tomando como ponto de partida os fatos até então apurados. Os nossos serviços têm caráter confidencial e, portanto, não estamos autorizados a nos manifestar sobre o tema. Todas as nossas ações sempre foram exercitadas dentro dos parâmetros legais, atribuições contratuais e observância dos mais elevados padrões éticos.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter