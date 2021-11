Acordo entre Brasil e EUA provocará alta de US$ 10 bi em exportações

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

A Confederação Nacional da Indústria, a CNI, emitiu um posicionamento favorável ao acordo de cooperação econômica entre o Brasil e os Estados Unidos, afirmando que a chancela do tratado pode gerar um acréscimo das exportações do Brasil para o EUA em torno de 10 bilhões de dólares até 2040. Para a corrente de comércio entre os dois países, o acréscimo estimado é de 17 bilhões de dólares no mesmo período. O tratado prevê o compartilhamento de informações e a redução de barreiras não-tarifárias.

Segundo a CNI, o acordo possibilita a economia de tempo e de custos e a amplia a competitividade na relação entre os dois países. “A redução da burocracia, dos custos de transação e dos atrasos desnecessários relacionados ao fluxo comercial de bens, a partir de medidas de facilitação de comércio, proporcionará maior competitividade e eficiência às operações comerciais”, diz a confederação. O acordo foi firmado em outubro de 2020 e aprovado pelo Senado nesta quarta-feira 17.