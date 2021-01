Ações do Twitter afundam após banimento de Trump

As ações da rede social Twitter afundam no pregão desta segunda-feira, 11, em Nova York. Os papéis, negociados na Nasdaq, caem quase 10%, após cerca de 30 minutos de negociação. Por trás da queda, está o banimento do presidente americano Donald Trump da rede social por “risco de mais incitação à violência”. O Twitter foi a única a excluir permanentemente Trump.

A medida gerou intensos debates mundo afora durante o fim de semana. Nesta segunda, uma das principais líderes globais, a chanceler alemã, Angela Merkel, criticou a atitude do CEO do Twitter, Jack Dorsey. Steffen Seibert, porta-voz de Merkel, afirmou que é correto não “recuar” quando esse tipo de conteúdo é postado, mas também disse que a liberdade de opinião é um direito fundamental de “significado elementar”.

“Este direito fundamental pode sofrer intervenção, mas de acordo com a lei e dentro da estrutura definida pelos legisladores — não de acordo com uma decisão da administração das plataformas de mídia social”, disse ele a jornalistas em Berlim. “Visto por este ângulo, a chanceler considera problemático que as contas do presidente dos EUA estejam agora permanentemente bloqueadas.”

