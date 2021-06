Ações de telefonia andavam esquecidas, mas voltaram ao radar

A Embraer foi a queridinha dos investidores nesta quinta-feira, 10, na bolsa de valores, subindo mais de 15% num único pregão. Mas é bom ficar de olho nos papéis de telefonia. A Tim figurou entre os destaques do pregão de ontem, subindo 2,5%. Hoje, as ações da companhia valorizaram 2,67%. São papéis há algum tempo esquecidos pelo mercado, que aguarda pelo término do processo de aquisição da Oi, assim como a definição do leilão do 5G. “Chama atenção porque provavelmente alguns investidores estão marcando posição nesses papéis esquecidos, na expectativa por boas notícias”, analisa Henrique Esteter, analista da Guide Investimentos. A Vivo, concorrente da Tim, subiu 3,16% no dia e no ano, sobe 4,93%, enquanto a Tim já caiu quase 11%. Já a Oi, que está em recuperação judicial e em processo de fatiar a operação móvel para um consórcio formado por Tim, Vivo e Claro, apresenta variação negativa de 26,81% no ano.

+Carro voador da Embraer fez investidores esquecerem inflação americana