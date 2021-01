Ações de gigante da cannabis sobem 25% após acordo com empresa brasileira

As ações na Nasdaq da colombiana Clever Leaves, uma das gigantes globais do setor de cannabis medicinal, subiram 25% desde a última terça-feira. Um primeiro pico de 10% ocorreu logo após o anúncio de uma parceria com a biotech brasileira Entourage Phytolab, pioneira no desenvolvimento de medicamentos à base de cannabis no Brasil. Inicialmente, a Entourage investirá mais de 60 milhões de reais na importação de um remédio a base de CBD que será vendido a partir do mês que vem para pacientes de uso compassivo (com autorização para importar) e no segundo semestre em farmácias. Também irá comprar insumos da colombiana que serão usados na produção do primeiro medicamento com formulação própria da Entourage, que chega ao mercado em meados deste ano. O mercado brasileiro é visto por investidores como um dos mais promissores para a cannabis medicinal.

