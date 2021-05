Acirra disputa da energia solar e Câmara terá que votar dois projetos

As disputas em torno do projeto de lei da geração distribuída, que isenta consumidores de energia solar de encargos, se acirraram de tal forma que o o vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos (PL), apresentou uma emenda ao projeto na tentativa de derrubar o texto substitutivo do relator, deputado Lafayette de Andrada (Republicanos). Na prática, isso significa que dois projetos podem ser votados nesta quarta-feira, 26, na Câmara dos Deputados, e aí vence o que tiver mais votos.

O projeto de Lafayette prevê que os consumidores de energia solar devem pagar apenas pelo uso do fio das distribuidoras, sem quaisquer outros encargos que estão hoje na tarifa de energia, e mesmo assim haverá uma transição por 8 anos. Este é um projeto que agrada mais os empreendedores de energia solar porque ainda deixa a energia solar como alternativa mais barata. O projeto de Ramos, por outro lado, prevê que esses consumidores paguem também os encargos. Este projeto agrada mais distribuidores e grandes consumidores de energia, que dizem que do jeito que está o projeto de Lafayette, o consumidor pobre vai acabar pagando para financiar o rico a ter energia solar, já que a compra dos painéis solares requer um bom investimento.

E se o discurso são os pobres, deputado Lafayette também tem seu argumento. Ele diz que seu projeto é para permitir que justamente os pobres tenham acesso a energia solar já que poderão comprar um pedaço de fazendinhas solares, que serão financiadas por investidores. O deputado garante que tem maioria de votos para aprovar seu projeto. O projeto já está há 40 dias na pauta para ser votado e a expectativa é grande para que hoje de fato seja votado.