Ação da Vale bate pico histórico puxada por ‘boom’ do minério de ferro

Protagonista de dois dos maiores desastres socioambientais da história do país, que deixaram centenas de mortos e uma enxurrada de rejeitos de lama sobre a natureza, a mineradora Vale foi premiada pelo novo boom do minério de ferro mundo afora e a valorização do dólar sobre o real. Com isso, viu sua ação ultrapassar a faixa de 100 reais pela primeira vez na história no pregão desta quinta-feira, 7. A commodity, cotada acima dos 160 dólares, anima os investidores no momento. Mas o avanço não é de hoje. Em 2020, os papéis da empresa valorizaram-se 64%. Especialistas alertam, no entanto, que o movimento de alta da demanda por minério de ferro pode ser algo cíclico em função da pandemia de Covid-19. Desde 2019, as ações da empresa não fazem parte da carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) ou do Índice de Carbono Eficiente (ICO2), indicadores da B3 que premiam as empresas com boas práticas ambientais no país. Às 16h15, a ação ordinária da Vale era cotada a 100,34 reais.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter