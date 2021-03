Ação contra a XP nos EUA cai antes mesmo de se tornar um processo

A XP Investimentos, corretora fundada por Guilherme Benchimol e com capital aberto na Nasdaq, nos Estados Unidos, livrou-se com certa facilidade de um possível processo relacionado ao seu IPO, realizado em 2019. A ação, movida por alguns escritórios de advogados especializados em processar empresas após irem a público, não foi aceita por um juiz federal de Nova York porque as alegações não se sustentavam. Assim, a ação nem chegou a ser um processo, de fato.

Os advogados alegaram que a XP ofuscou algumas despesas de seu prospecto para abertura de capital, o que enganou investidores. O caso veio à tona no início de 2020 e há quem diga que foram alguns concorrentes da corretora que entraram no circuito para tentar segurar um Benchimol que estava com mania de grandeza. Mas, como os acusadores “falharam em alegar uma distorção ou omissão processável”, o Tribunal do Distrito Leste de Nova York decidiu arquivar tudo.

