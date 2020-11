A volta do “Posto Ipiranga”

Jair Bolsonaro percebeu que Paulo Guedes, ministro da Economia, anda sob fogo cruzado. Não é só dentro do governo que críticas tentam atingir o ministro, mas as que vem fora dele são as que possuem mais impacto. Uma parte do mercado financeiro está cada vez mais cético perante a condução da política econômico — algo facilmente verificável pelo patamar dos juros cobrados para financiar a dívida pública. E nesta semana, até mesmo o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto disparou — talvez sem querer — contra o ministro.

“Nosso Posto Ipiranga é insubstituível”, afirmou Bolsonaro, nesta quinta-feira, 26, durante o lançamento do programas Codex e Super.br, em clara tentativa de prestigiar Guedes. Fazia tempo que não era chamado pelo apelido que pegou durante a campanha em 2018.

