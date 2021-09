A vez e a voz dos influenciadores PCDs

Ivan Baron é um PCD, ou seja, uma pessoa com deficiência. Ele conta que passou toda a infância e a adolescência sem se sentir visto ou pertencente nas novelas ou nas redes sociais. Então, ele foi produzir conteúdo que o representasse. No Instagram, ele tem quase 150 mil seguidores e agora é agenciado pela Mynd, uma das maiores agências de influenciadores do país, comandada por Fátima Pissarra, Preta Gil e Carlos Scappini. Além de Ivan Baron, chegam ao casting da agência a Andrea Schwarz e Amanda Mangili. Eles se juntam à Pequena Lô, que foi a primeira PCD agenciada pela Mynd e hoje tem mais de 4 milhões de seguidores no Instagram e 5,3 milhões de seguidores no TikTok. Estar numa agência de influenciadores significa entrar no circuito da venda de produtos para as marcas.