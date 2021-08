A superpop plataforma Robinhood finalmente dispara na Nasdaq

Desceu, mas subiu. A superpop plataforma americana de finanças Robinhood estreou na Nasdaq, a bolsa de tecnologia dos EUA, na última quinta-feira, 29, de forma decepcionante. Listada a 38 dólares por ação no mercado, a companhia viu esse número despencar 8% somente no primeiro dia de negociações. Nesta terça-feira, 3, entretanto, os papéis subiram mais de 24%. O aplicativo foi o principal responsável pelo fenômeno GameStop em janeiro deste ano, quando as ações da empresa que vende jogos de videogames saltaram de 19,95 dólares para 339,51 dólares em apenas 15 dias só por conta da grande massa de pequenos investidores que operam gratuitamente via a plataforma. A Robinhood aposta na democratização no acesso ao mercado de capitais pelos chamados millennials por meio de transações gratuitas e sem exigência de um saldo mínimo para operar na bolsa.