A super live da Qualicorp para conquistar investidores e parceiros novos

A Qualicorp inicia na próxima quinta-feira, 17, a realização de uma série de eventos para seus acionistas e parceiros. Na quinta mesmo, acontece o Tamo Junto Live Fest, seu primeiro evento totalmente online, que terá cerca de quatro horas de programação voltada exclusivamente para os corretores. A live contará com a apresentação de Zeca Pagodinho e da dupla Simone & Simaria, além de outras atrações.

Já na sexta, 18, às 9h15, será realizado o QualiDay, também totalmente online, para os investidores da companhia. O CEO, Bruno Blatt, e outros executivos da empresa vão falar sobre estratégia de negócios, cultura e governança, além do foco na ampliação do acesso da população à saúde de qualidade: “Estamos atentos a oportunidades de fusões e aquisições, novas parcerias e novos produtos”. Neste ano, o portfólio da empresa ganhou mais de 20 novos produtos e, somente no segundo semestre, a carteira de clientes cresceu 15%. Além disso, a empresa soma mais de 400 milhões de reais investidos em aquisições.

