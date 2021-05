A resposta de Guedes a quem pergunta sobre demissão

Aos que o indagam sobre uma eventual saída do governo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, começa a discorrer, com ar professoral, sobre seu papel no governo, da mesma forma como faz em eventos públicos. Ele evoca o episódio do achaque do presidente Jair Bolsonaro ao então presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, amigo de longa data do ministro, e que acabou com a demissão do então comandante da estatal de petróleo, em fevereiro. A Câmara dos Deputados havia acabado de aprovar o projeto que concede autonomia formal ao Banco Central. Nas semanas seguintes, a PEC Emergencial foi aprovada no Congresso Nacional, a Medida Provisória da privatização da Eletrobrás foi entregue.

Diante dos impasses, Guedes está conformado e diz que, em Brasília, algumas batalhas se ganham; em outras, amargam-se derrotas. “Se eu tivesse entregado o chapéu, não teríamos caminhado”, repete ele.