A República se mudou para Portugal só para prestigiar Gilmar Mendes

Só o que se fala em Brasília nestes últimos dias da semana é que não é exagero dizer que praticamente a República do Brasil está se mudando para Portugal para prestigiar o evento anual do ministro do Supremo, Gilmar Mendes, que é coordenador científico do Fórum Jurídico de Lisboa. Os presidentes da Câmara e do Senado, ministros do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, deputados, senadores, advogados, empresários, presidentes de partidos, ex-presidentes, quase todo mundo estará na Europa de hoje até a próxima semana.

O prestígio é tamanho que Aécio Neves organizou um evento conjunto entre Câmara e o Senado para realizar um evento paralelo na cidade como uma espécie de esquenta. Aécio é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara e teve ajuda da senadora Katia Abreu, no Senado. Ambos com apoio de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Não se sabe ainda quanto foi o tamanho da conta com passagens e infraestrutura.