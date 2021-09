“A regra do teto já furou tanto, não sei quem ainda acredita”, diz Haddad

O debate eleitoral volta e meia retorna ao tão temido teto de gastos. Ainda sem solução para os precatórios e o aumento no Bolsa Família, o governo tenta encontrar maneiras de criar novas despesas sem furar o teto. A oposição, por sua vez, reage às incertezas que pairam sobre a equipe de Paulo Guedes. “A regra do teto já furou tantas vezes que não sei quem no mercado acredita nela ainda. Uma regra fiscal única e crível é mais eficaz para o mercado do que essas pseudorregras que não estão sendo cumpridas”, disse Fernando Haddad, em entrevista à TC Rádio. O ex-ministro do governo Lula ainda disparou que a política de preços da Petrobras saiu de controle, e que reveria algumas taxas e preços do combustível.

