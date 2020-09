A próxima batalha de Guedes: emprego e renda

Após entregar a primeira parte da reforma tributária, a administrativa e prorrogar o auxílio emergencial até o fim do ano, a equipe do ministro Paulo Guedes agora passa a focar no restabelecimento do poder de compra da população.

Para isso, voltam à pauta do Ministério da Economia a desoneração da folha de pagamentos, a criação do imposto digital como contrapartida, e a implementação da carteira verde amarela. As medidas são consideradas urgentes pelo ministro e já estão atrasadas. A promessa é que elas tivessem sido encaminhadas ao Congresso ainda em agosto, mas outros planos entraram na frente.

