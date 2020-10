A proposta de Biden que chocou 50 Cent e faz o rapper torcer por Trump

20 out 2020, 14h50

Uma proposta de aumento de carga tributária para americanos de alta renda feita pelo candidato democrata Joe Biden chocou o rapper 50 Cent. De acordo com o plano de campanha de Biden, residentes da Califórnia e Nova York, com alta renda, seriam tributados em mais de 62%. A medida não dependeria apenas da eleição de Biden, mas também da aprovação do Congresso americano.

“Estou fora”, disse 50 Cent. “Dane-se Nova York. Os Knicks (time de basquete da NBA) nunca ganham mesmo. Eu não me importo se Trump não gosta de negros. 62%? Está louco?”, disse o rapper em uma rede social. Logo depois, brincou: “Não quero virar 20 Cent”, em alusão ao corte de 62% sobre 50 centavos.

