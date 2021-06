A proliferação das lives entre as empresas de capital aberto

Um estudo da MZ Consult mostra que as lives, moda que começou com a pandemia, estão se proliferando ainda mais neste ano entre as empresas de capital aberto. Até a segunda semana de junho, foram arquivados 275 comunicados sobre lives na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Já é mais do que todas as lives registradas no ano passado, num total de 230. As empresas dos setores de varejo e imobiliário foram as que mais fizeram eventos deste tipo. A Natura foi disparada a empresa que mais fez lives: foram 30 neste ano até agora, em boa parte para falar de práticas de ESG. Além de ESG, as lives de resultados e estratégia também estiveram no topo dos assuntos das companhias.

