A preocupação atual do PT “não é o mercado”

Em busca do chamado “vice ideal” para a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República, o PT tenta encontrar um caminho mais moderado, mas garante não estar preocupado com o que pensa o mercado. Aliados do ex-presidente disseram ao Radar Econômico que esta “não é a preocupação de momento do partido”, e que “o mercado está com Bolsonaro”. Sobre uma possível chapa entre Lula e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, informada inicialmente pela Folha de S. Paulo, a perspectiva é de um apoio somente para um eventual segundo turno, mas que as conversas podem evoluir para uma aliança no primeiro, a depender do resultado das prévias do PSDB, partido de Alckmin, da janela partidária do mês abril e do que o presidente Jair Bolsonaro fizer até lá, oponente em comum de Lula e Alckmin.