A preço de Nubank, Inter deveria valer mais que o dobro

A Genial Investimentos fez as contas. O preço por cliente do Nubank a valores de IPO é de 4.600 reais. Isso significa que se o Inter girasse no mesmo preço, o banco valeria 70 bilhões de reais na bolsa. Ou seja, mais que o dobro do que está valendo hoje. O Nubank tem 48,1 milhões de clientes e seu IPO levou a fintech a um valor de cerca de 230 bilhões de reais. O Inter tem 15 milhões de clientes.