A-política-cada-dia-mais próxima-de- Luiza-Trajano

A empresária Luiza Trajano costuma dizer que não quer saber de política, mas a cada dia a política está mais próxima de Luiza. Empresários e banqueiros chegam a torcer para que ela seja um nome de alguma chapa nas próximas eleições. Os presidenciáveis analisam com lupa cada passo da empresária. E agora ela inspirou os servidores da direção-geral do Senado, que organizaram um bate-papo virtual para a próxima sexta-feira, 21. Primeira vez que fazem um evento deste tipo. Eles querem conhecer melhor as ideias da empresária. Com o sugestivo nome de “A liderança de Luiza Helena Trajano”, os servidores querem saber o que ela pensa sobre empreendedorismo feminino, combate ao racismo, vacinação, pandemia e geração de emprego.

+ Lula não desistiu de ver Luiza Trajano na política, dizem aliados