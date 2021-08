A pessoa física na bolsa: 200 reais na entrada, meio trilhão de patrimônio

A B3 divulgou nesta quarta-feira, 11, um raio-X atualizado do perfil do investidor pessoa física da bolsa brasileira. Juntas, as pessoas físicas atingiram um patrimônio em bolsa de 545 bilhões de reais e movimentam 14 bilhões de reais por dia. O patrimônio total cresceu 55% em um semestre. Da janeiro a junho deste ano, quase 1 milhão de novos investidores entraram na bolsa, chegando a 3,2 milhões de CPFs registrados na B3. O tíquete médio do primeiro investimento gira em torno de 352 reais. No último mês de junho, 42% dos novos investidores entraram na bolsa com apenas 200 reais.