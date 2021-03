A pedido de Toffoli, STF antecipa julgamento sobre prazo de patentes

O ministro Dias Toffoli pediu nesta quinta-feira, 4, em ofício enviado ao presidente do STF, ministro Luiz Fux, que antecipe o julgamento da ADI 5529, que trata da possibilidade de extensão do prazo de patentes. O julgamento estava marcado para o dia 26 de maio. O presidente da Corte atendeu o pedido e incluiu o julgamento no dia 7 de abril. A ação contesta a constitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial (LPI), que permite a prorrogação do prazo de vigência de patentes em caso de demora na apreciação do pedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Com o pedido de antecipação, Toffoli sinaliza que não deve analisar a liminar pedida na semana passada pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, para que suspenda a lei imediatamente e monocraticamente. O processo ganhou notoriedade por causa das possíveis repercussões durante a pandemia. Para o secretário-geral do IBPI, Gustavo Svensson, o pedido de Toffoli demonstra a relevância do tema para a sociedade brasileira. “Uma decisão mais célere é importante para dar segurança jurídica para as empresas brasileiras que investem no setor farmacêutico”, afirma.

