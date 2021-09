A pauta dos caminhoneiros foi definida por Bolsonaro

Os movimentos dos caminhoneiros por todo o país têm uma pauta essencialmente bolsonarista e acontecem por conta do incentivo dado pelo presidente Jair Bolsonaro. Eles pedem pelo voto auditável, pelo Supremo do povo, pela liberdade de expressão e pelo fim do ICMS. Ontem à noite, Bolsonaro recuou e pediu aos caminhoneiros que voltassem a rodar dizendo que ele mesmo resolveria os problemas com as autoridades em Brasília. O ministro da infraestrutura, Tarcísio de Freitas, reforçou o pedido com um vídeo enviado aos grupos de caminhoneiros dizendo que o melhor caminho era o diálogo. O medo de Bolsonaro, segundo ele mesmo, é que o movimento possa trazer mais inflação.