A ofensiva dos produtores de soja contra a Suzano no Maranhão

A Suzano Papel e Celulose está sofrendo para conseguir frear uma ofensiva da Associação dos Produtores de Soja (Aprosoja) no Maranhão. A entidade está tentando na Justiça tomar parte da propriedade que a companhia possui em Imperatriz, no interior do estado. Pessoas com conhecimento do assunto chegam a qualificar o processo como achaque e jogo baixo. Isso porque o vice-presidente da Aprosoja no Maranhão, Vilson Ambrozi, conseguiu uma liminar — no mínimo questionável — que prejudicava a Suzano às vésperas do recesso do Judiciário.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter