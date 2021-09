A nova onda dos carros elétricos tem até Rolls-Royce

A Rolls-Royce anunciou nesta quarta-feira, 29, que até 2030 só vai produzir carros elétricos, na esteira do que a Volkswagen fez com o Bentley e a Jaguar com o Land Rover. Outro grande anúncio da semana foi o da Ford que junto com a fornecedora de baterias SK Innovation vão investir mais de 11,4 bilhões de dólares em novas instalações nos Estados Unidos para a produção de veículos elétricos e baterias.