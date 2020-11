A mulher por trás da transformação do marketing das Casas Bahia

Desde que a Via Varejo, dona das redes Casas Bahia e Ponto Frio, desvinculou-se do Grupo Pão de Açúcar e voltou para as mãos da família Klein, o grupo tem acelerado brutalmente as mudanças internas para tirar o tempo perdido dos principais concorrentes. E um dos pilares para isso é o marketing, comandado por Ilca Sierra, ex-diretora de marketing do Magazine Luiza e escolhida a dedo para comandar a área na Via Varejo.

Depois de pouco mais de um ano à frente do cargo, Sierra começa a mostrar seu trabalho. Criou a versão moderna do baianinho — ela também foi a responsável pela criação da Lu, garota propaganda virtual do Magazine Luiza — e agora, para a Black Friday, a Casas Bahia lançou um clip mega produzido. Com direção do Kondzilla, a rede reuniu a dupla sertaneja Maiara e Maraisa, o funkeiro Mc Kekel e o pagodeiro Mumuzinho. Em uma semana no YouTube, o vídeo já bateu 50 milhões de visualizações. As mudanças têm gerado comentários positivos entre investidores. Mas só o tempo dirá o tamanho do sucesso de seu trabalho.

