A mansão em Miami do cão mais rico do mundo está à venda por R$ 176 mi

Nunca antes uma pessoa tinha levado o ditado “o cão é o melhor amigo do homem” tão ao pé da letra. Enquanto, no Brasil, muitos não têm onde morar e dormem nas ruas, uma milionária que não tinha filhos faleceu e deixou toda a sua fortuna para um cachorro. Parece história de filme, mas foi o que a alemã Karlotta Liebenstein fez em 1992. A fortuna, hoje avaliada em 500 milhões de dólares (2,7 bilhões de reais), ficou com o pastor alemão Gunther III, e hoje está com o herdeiro Gunther VI. A linhagem de caninos já tem mais de 40 anos e seis gerações. Os executivos do Grupo Gunther gerenciam a fortuna do cão e definem quais investimentos serão feitos. Gunther VI tem propriedades em lugares como Toscana, Florença e Milão. Mais recentemente, uma mansão em Miami que já pertenceu à cantora Madonna foi colocada à venda por 31,75 milhões de dólares (176,5 milhões de reais) pelo pastor alemão. Essa é a vida de cão que qualquer um gostaria de ter.